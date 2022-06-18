Швидке захоплення Херсонщини стало можливим через зраду співробітника СБУ Садохіна

Червень, 18 в 19:09

Очільник Херсонської обласної ради Олександр Самойленко розповів, хто скоїв держзраду на півдні України, яка призвела до швидкої окупації Херсонщини.

За словами чиновника, росіяни скористалися працівником СБУ, якого попередньо “завербували”.

В інтерв’ю агентству Укрінформ Самойленко розповів, що державним зрадником виявився начальник Антитерористичного центру Ігор Садохін.

Зараз дивляться

— Зараз ми вже також знаємо про затримання помічника начальника Херсонського УСБУ – начальника Антитерористичного центру Ігоря Садохіна, який працював на ворога. Вважається, що саме він видав ворогу сітку мінних полів і координував дії російської авіації, коли супроводжував колону херсонського СБУ в евакуацію. Його було затримано ще в березні. І після проведеної перевірки, так розумію, президент України звільнив із посади і керівника СБУ у Херсонській області Сергія Криворучка та позбавив його генеральського звання. Там зараз також працюють правоохоронці.

Сьогодні, 18 червня, Оперативне командування Південь повідомило, що через активні бої на Херсонщині, критична ситуація у всіх населених пунктах Високопільської, Великоолександрівської, Нововоронцовської громад.

У населених пунктах цих громад відсутні вода, електрика, газ, ліки. Багато постраждалих мирних мешканців та знищених приватних та інфраструктурних об’єктів.