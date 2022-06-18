Швидке захоплення Херсонщини стало можливим через зраду співробітника СБУ Садохіна
Очільник Херсонської обласної ради Олександр Самойленко розповів, хто скоїв держзраду на півдні України, яка призвела до швидкої окупації Херсонщини.
За словами чиновника, росіяни скористалися працівником СБУ, якого попередньо “завербували”.
В інтерв’ю агентству Укрінформ Самойленко розповів, що державним зрадником виявився начальник Антитерористичного центру Ігор Садохін.
— Зараз ми вже також знаємо про затримання помічника начальника Херсонського УСБУ – начальника Антитерористичного центру Ігоря Садохіна, який працював на ворога. Вважається, що саме він видав ворогу сітку мінних полів і координував дії російської авіації, коли супроводжував колону херсонського СБУ в евакуацію.
Його було затримано ще в березні. І після проведеної перевірки, так розумію, президент України звільнив із посади і керівника СБУ у Херсонській області Сергія Криворучка та позбавив його генеральського звання. Там зараз також працюють правоохоронці.
Сьогодні, 18 червня, Оперативне командування Південь повідомило, що через активні бої на Херсонщині, критична ситуація у всіх населених пунктах Високопільської, Великоолександрівської, Нововоронцовської громад.
У населених пунктах цих громад відсутні вода, електрика, газ, ліки. Багато постраждалих мирних мешканців та знищених приватних та інфраструктурних об’єктів.