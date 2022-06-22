Зазначається, що суддя задовольнив клопотання прокурора Офісу генерального прокурора та продовжив термін утримання під вартою без визначення розміру застави строком на 60 днів підозрюваному Медведчуку.
– Клопотання задовольнити. Продовжити строк тримання під вартою без визначення розміру застави підозрюваному у кримінальному провадженні №22016130000000212 від 19 вересня 2016 року (Віктора Медведчука. – Ред.), який підозрюється у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3 КК України, терміном на 60 днів, тобто до 9 серпня 2022 року, – йдеться в ухвалі.
Ухвала може бути оскаржена впродовж 5 днів з дня її оголошення, а підозрюваному, тобто Медведчуку, який перебуває під вартою, – з моменту вручення йому копії ухвали.