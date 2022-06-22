Зазначається, що суддя задовольнив клопотання прокурора Офісу генерального прокурора та продовжив термін утримання під вартою без визначення розміру застави строком на 60 днів підозрюваному Медведчуку. – Клопотання задовольнити. Продовжити строк тримання під вартою без визначення розміру застави підозрюваному у кримінальному провадженні №22016130000000212 від 19 вересня 2016 року (Віктора Медведчука. – Ред.), який підозрюється у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3 КК України, терміном на 60 днів, тобто до 9 серпня 2022 року, – йдеться в ухвалі. Ухвала може бути оскаржена впродовж 5 днів з дня її оголошення, а підозрюваному, тобто Медведчуку, який перебуває під вартою, – з моменту вручення йому копії ухвали. Зараз дивляться

Нагадаємо, що 2 червня ДБР завершило досудове розслідування з кримінального провадження за підозрою Медведчука у держзраді.

За даними слідства, Медведчук разом із Козаком та посадовими особами РФ незаконно добували нафту та газ на шельфі Чорного моря в районі тимчасово окупованої території АР Крим.

Також Медведчука підозрюють у підривній діяльності проти України на користь РФ, зборі інформації про місця дислокації підрозділів ЗСУ, розробці антиукраїнського проєкту Промінь тощо. Йому загрожує позбавлення волі до 15 років з конфіскацією майна або без.