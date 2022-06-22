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Факти / Україна

Медведчуку продовжили термін тримання під вартою

Валентина Чорна, редакторка розділу Lifestyle
Медведчуку продовжили термін тримання під вартою

Личаківський районний суд Львова продовжив арешт депутата Верховної Ради та кума Путіна Віктора Медведчука до 9 серпня.

Зазначається, що суддя задовольнив клопотання прокурора Офісу генерального прокурора та продовжив термін утримання під вартою без визначення розміру застави строком на 60 днів підозрюваному Медведчуку.

– Клопотання задовольнити. Продовжити строк тримання під вартою без визначення розміру застави підозрюваному у кримінальному провадженні №22016130000000212 від 19 вересня 2016 року (Віктора Медведчука. – Ред.), який підозрюється у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3 КК України, терміном на 60 днів, тобто до 9 серпня 2022 року, – йдеться в ухвалі.

Ухвала може бути оскаржена впродовж 5 днів з дня її оголошення, а підозрюваному, тобто Медведчуку, який перебуває під вартою, – з моменту вручення йому копії ухвали.

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Нагадаємо, що 2 червня ДБР завершило досудове розслідування з кримінального провадження за підозрою Медведчука у держзраді.

За даними слідства, Медведчук разом із Козаком та посадовими особами РФ незаконно добували нафту та газ на шельфі Чорного моря в районі тимчасово окупованої території АР Крим.

Також Медведчука підозрюють у підривній діяльності проти України на користь РФ, зборі інформації про місця дислокації підрозділів ЗСУ, розробці антиукраїнського проєкту Промінь тощо. Йому загрожує позбавлення волі до 15 років з конфіскацією майна або без.

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