Російські війська атакують околиці Лисичанська найближчого тижня – ISW

Червень, 22 в 7:20

Російські війська успішно просуваються до Лисичанська з півдня і, ймовірно, атакують околиці Лисичанська протягом найближчого тижня. Про це повідомляє американський інститут вивчення війни (ISW).

Ключові висновки ISW:

Російські сили продовжують штурмувати населені пункти вздовж траси Лисичанськ-Бахмут, щоб перекрити українські наземні лінії зв’язку.

Російські операції на напрямку Ізюм — Слов’янськ дедалі частіше зупиняються, оскільки війська РФ віддають пріоритет операціям навколо Сєвєродонецька.

Армія РФ відбила східний берег річки Інгулець з українського плацдарму, розташованого неподалік кордону Херсонсько-Миколаївської області

Українські сили завдали ударів по російських позиціях на острові Зміїний, що може призвести до знищення російських укріплень та техніки на острові, але ISW не може підтвердити заяви України та Росії.

У окупаційної влади Росії проблеми з вербуванням місцевих колабораціоністів, тому вони покладаються на співробітників російського уряду.

Нагадаємо, повномасштабна війна в Україні триває вже 119-ту добу.

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