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Факти / Україна

Російські війська атакують околиці Лисичанська найближчого тижня – ISW

Олег Авєрін, журналіст розділу Lifestyle
Потребує перевірки
Російські війська атакують околиці Лисичанська найближчого тижня – ISW
Фото: Depositphotos

Російські війська успішно просуваються до Лисичанська з півдня і, ймовірно, атакують околиці Лисичанська протягом найближчого тижня. Про це повідомляє американський інститут вивчення війни (ISW).

Ключові висновки ISW:

  • Російські сили продовжують штурмувати населені пункти вздовж траси Лисичанськ-Бахмут, щоб перекрити українські наземні лінії зв’язку.
  • Російські операції на напрямку Ізюм — Слов’янськ дедалі частіше зупиняються, оскільки війська РФ віддають пріоритет операціям навколо Сєвєродонецька.
  • Армія РФ відбила східний берег річки Інгулець з українського плацдарму, розташованого неподалік кордону Херсонсько-Миколаївської області
  • Українські сили завдали ударів по російських позиціях на острові Зміїний, що може призвести до знищення російських укріплень та техніки на острові, але ISW не може підтвердити заяви України та Росії.
  • У окупаційної влади Росії проблеми з вербуванням місцевих колабораціоністів, тому вони покладаються на співробітників російського уряду.

Нагадаємо, повномасштабна війна в Україні триває вже 119-ту добу.

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За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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