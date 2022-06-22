Російські війська атакують околиці Лисичанська найближчого тижня – ISW
Потребує перевірки
Фото: Depositphotos
Російські війська успішно просуваються до Лисичанська з півдня і, ймовірно, атакують околиці Лисичанська протягом найближчого тижня. Про це повідомляє американський інститут вивчення війни (ISW).
Ключові висновки ISW:
- Російські сили продовжують штурмувати населені пункти вздовж траси Лисичанськ-Бахмут, щоб перекрити українські наземні лінії зв’язку.
- Російські операції на напрямку Ізюм — Слов’янськ дедалі частіше зупиняються, оскільки війська РФ віддають пріоритет операціям навколо Сєвєродонецька.
- Армія РФ відбила східний берег річки Інгулець з українського плацдарму, розташованого неподалік кордону Херсонсько-Миколаївської області
- Українські сили завдали ударів по російських позиціях на острові Зміїний, що може призвести до знищення російських укріплень та техніки на острові, але ISW не може підтвердити заяви України та Росії.
- У окупаційної влади Росії проблеми з вербуванням місцевих колабораціоністів, тому вони покладаються на співробітників російського уряду.
Нагадаємо, повномасштабна війна в Україні триває вже 119-ту добу.
Зараз дивляться
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.