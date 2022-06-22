Червень, 22 в 18:51

Служба безпеки України запобігла розкраданню комплектувальних до літаків ЗСУ на суму понад 10 млн грн.

Незаконно реалізувати партію запчастин до авіадвигунів зловмисники намагались на одному з держпідприємств Одеси.

Завдяки реагуванню контррозвідки СБУ у власність держави повернули більше ніж пів тисячі найменувань продукції, якої достатньо для ремонту десятків одиниць військової авіатехніки.

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– Встановлено, що схему організувало керівництво держпідприємства. Чиновники списували комплектувальні як непридатні до використання та складали їх у закритих приміщеннях заводу. Потім вони намагалися провести викрадений товар через фіктивну процедуру закупівлі під виглядом придбання нових запчастин та агрегатів, – повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко.

У Житомирській області за матеріалами СБУ накладено арешт на активи російського та білоруського промислових підприємств на суму понад 30 млн грн. Їхніми кінцевими бенефіціарами є представники кремлівських бізнес-структур.

– Використовуючи українські надра, вони заробляли для окупантів мільйонні прибутки на продажу й експорті сировини та готової продукції. Наразі арешт накладено на більше ніж 40 одиниць спецтехніки і тепловозів, а також на цілісний майновий комплекс білоруської компанії, – повідомили в СБУ.

Крім цього, на Закарпатті військова контррозвідка СБУ знешкодила злочинне угруповання, яке нелегально переправляло чоловіків призовного віку через кордон.

Зловмисники пропонували їм незаконно виїхати до однієї з європейських країн за підробленими документами про волонтерську діяльність. За свої “послуги” планували заробляти до $15 тис. з кожного клієнта.

У Полтавській області за матеріалами СБУ до 15 років ув’язнення засуджено 9 бойовиків так званої ДНР, які воювали проти України.