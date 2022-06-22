В Одесі викрили зловмисників, які розкрадали запчастини для літаків ЗСУ
Служба безпеки України запобігла розкраданню комплектувальних до літаків ЗСУ на суму понад 10 млн грн.
Незаконно реалізувати партію запчастин до авіадвигунів зловмисники намагались на одному з держпідприємств Одеси.
Завдяки реагуванню контррозвідки СБУ у власність держави повернули більше ніж пів тисячі найменувань продукції, якої достатньо для ремонту десятків одиниць військової авіатехніки.
– Встановлено, що схему організувало керівництво держпідприємства. Чиновники списували комплектувальні як непридатні до використання та складали їх у закритих приміщеннях заводу. Потім вони намагалися провести викрадений товар через фіктивну процедуру закупівлі під виглядом придбання нових запчастин та агрегатів, – повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко.
У Житомирській області за матеріалами СБУ накладено арешт на активи російського та білоруського промислових підприємств на суму понад 30 млн грн. Їхніми кінцевими бенефіціарами є представники кремлівських бізнес-структур.
– Використовуючи українські надра, вони заробляли для окупантів мільйонні прибутки на продажу й експорті сировини та готової продукції. Наразі арешт накладено на більше ніж 40 одиниць спецтехніки і тепловозів, а також на цілісний майновий комплекс білоруської компанії, – повідомили в СБУ.
Крім цього, на Закарпатті військова контррозвідка СБУ знешкодила злочинне угруповання, яке нелегально переправляло чоловіків призовного віку через кордон.
Зловмисники пропонували їм незаконно виїхати до однієї з європейських країн за підробленими документами про волонтерську діяльність. За свої “послуги” планували заробляти до $15 тис. з кожного клієнта.
У Полтавській області за матеріалами СБУ до 15 років ув’язнення засуджено 9 бойовиків так званої ДНР, які воювали проти України.