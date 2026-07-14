Не вважаю, що Болгарії є місце в Коаліції охочих – прем’єр-міністр Родев
- Болгарія більше не братиме участі в Коаліції охочих.
- Країна також не долучиться до Інтегрованої коаліції антибалістичної оборони.
Прем’єр-міністр Болгарії Румен Радев заявив, що його країна більше не братиме участі у форматі Коаліції охочих, оскільки вважає дипломатичний шлях єдиним способом врегулювання війни в Україні.
Про це повідомляє агенція BTA.
Болгарія не братиме участі в Коаліції охочих
Як зазначив болгарський прем’єр, президент Франції Еммануель Макрон запросив його взяти участь у зустрічі лідерів Коаліції охочих, яка відбулася в Парижі 13 липня.
Радев відмовився від участі, заявивши, що Болгарія не повинна входити до цього формату.
– Я не вважаю, що Болгарії є місце в Коаліції охочих, – сказав він.
За словами прем’єра, Болгарія не стане частиною коаліції, яка підтримує подальше надання військової допомоги Україні замість активізації дипломатичних зусиль.
– Ми не є частиною коаліції, яка наполягає на продовженні фінансової та військової допомоги Україні. Ми не надаємо допомоги такого роду, оскільки я вважаю, що шлях до вирішення цього конфлікту лежить через потужні дипломатичні зусилля, спрямовані на припинення ескалації, а не через її продовження військовими засобами, – додав глава уряду.
Радев заявив, що Болгарія не братиме участі в Інтегрованій коаліції антибалістичної оборони, яка має розвивати європейські спроможності із захисту від балістичних загроз.
Коментуючи ініціативу, до якої входять 10 держав, він наголосив, що рішення, які стосуються колективної безпеки, ухвалюються в іншому форматі.
– Ці речі вирішуються в межах ЄС, в межах НАТО, де Болгарія має свою вагу, – сказав Радев.
Нещодавно міністр оборони Болгарії Димитар Стоянов заявив, що країна більше не постачатиме військову допомогу Україні.
У відповідь речник МЗС Георгій Тихий зазначив, що Україна не отримує безплатної військової допомоги від Болгарії.
Співпраця між двома державами в оборонній сфері здійснюється на комерційній основі.