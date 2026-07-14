Атакував українські судна: ВМС ЗСУ знищили російський корабель Ізумруд
- ВМС ЗСУ заявили про знищення прикордонного корабля ФСБ РФ Ізумруд.
- Корабель уразили морським безекіпажним комплексом Sargan-3000 біля Новоросійська.
Військово-морські сили Збройних сил України знищили прикордонний сторожовий корабель ФСБ РФ Ізумруд.
Про це повідомили Військово-морські сили ЗС України.
ВМС ЗСУ знищили корабель ФСБ Ізумруд
За інформацією ВМС, українські військові моряки уразили прикордонний сторожовий корабель 2-го рангу Ізумруд морським безекіпажним комплексом Sargan-3000.
Унаслідок атаки корабель був знищений. За попередніми даними, серед екіпажу є загиблі та поранені.
У ВМС наголосили, що саме Ізумруд 25 листопада 2018 року брав участь у нападі на кораблі Військово-морських сил України в Керченській протоці.
– Відплата неминуча. Далі буде…, – зазначили у ВМС ЗС України.
Що відомо про корабель Ізумруд
Прикордонний сторожовий корабель Ізумруд був спущений на воду у 2014 році.
Судно було обладнане вертолітним майданчиком, мало довжину 62,5 метра, водотоннажність близько 630–750 тонн і могло розвивати швидкість до 27 вузлів.
Напередодні Служба безпеки України повідомила про масштабну спецоперацію, під час якої безпілотники одночасно уразили понад десять військових, логістичних та паливних об’єктів Росії і тимчасово окупованого Криму.
За даними СБУ, під удари потрапили два патрульні катери проєкту 12150 Мангуст, ангари з військовою технікою на авіабазі Багерове, три радіолокаційні станції, які використовувалися для виявлення безекіпажних катерів і безпілотників, а також автомобільні пороми Єйськ, Марія, Лаврентій і Панагія.
Крім цього, було уражено три резервуари комплексу перевантаження нафтопродуктів у порту Кавказ та резервуарний парк нафтобази у Ставропольському краї РФ.
Фото: ВМС України