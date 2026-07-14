Військово-морські сили Збройних сил України знищили прикордонний сторожовий корабель ФСБ РФ Ізумруд.

Про це повідомили Військово-морські сили ЗС України.

ВМС ЗСУ знищили корабель ФСБ Ізумруд

За інформацією ВМС, українські військові моряки уразили прикордонний сторожовий корабель 2-го рангу Ізумруд морським безекіпажним комплексом Sargan-3000.

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Унаслідок атаки корабель був знищений. За попередніми даними, серед екіпажу є загиблі та поранені.

У ВМС наголосили, що саме Ізумруд 25 листопада 2018 року брав участь у нападі на кораблі Військово-морських сил України в Керченській протоці.

– Відплата неминуча. Далі буде…, – зазначили у ВМС ЗС України.

Що відомо про корабель Ізумруд

Прикордонний сторожовий корабель Ізумруд був спущений на воду у 2014 році.

Судно було обладнане вертолітним майданчиком, мало довжину 62,5 метра, водотоннажність близько 630–750 тонн і могло розвивати швидкість до 27 вузлів.

Напередодні Служба безпеки України повідомила про масштабну спецоперацію, під час якої безпілотники одночасно уразили понад десять військових, логістичних та паливних об’єктів Росії і тимчасово окупованого Криму.

За даними СБУ, під удари потрапили два патрульні катери проєкту 12150 Мангуст, ангари з військовою технікою на авіабазі Багерове, три радіолокаційні станції, які використовувалися для виявлення безекіпажних катерів і безпілотників, а також автомобільні пороми Єйськ, Марія, Лаврентій і Панагія.

Крім цього, було уражено три резервуари комплексу перевантаження нафтопродуктів у порту Кавказ та резервуарний парк нафтобази у Ставропольському краї РФ.

Фото: ВМС України

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