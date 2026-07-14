У вівторок, 15 липня, застосування графіків обмеження електроенергії для побутових споживачів та бізнесу не прогнозується.

Про це повідомили в Укренерго.

Чи будуть графіки відключення світла 15 липня

За інформацією компанії, 15 липня заходи обмеження споживання електроенергії не плануються.

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Водночас українців закликають раціонально користуватися електроенергією та, за можливості, переносити використання потужних електроприладів на денний час.

— Завтра застосування заходів обмеження не планується. Користування потужними електроприладами варто перенести на денний час — з 10:00 до 16:00. Будь ласка, споживайте електроенергію раціонально, — повідомили в Укренерго.

Енергетики наголошують, що ситуація в енергосистемі може змінюватися залежно від наслідків російських атак та рівня споживання електроенергії. У разі змін про запровадження обмежень повідомлятимуть додатково.

Нагадаємо, що напередодні окупанти атакували Полтавську область ударними безпілотниками, внаслідок чого було пошкоджено електропідстанцію.

Тоді, за даними Полтавської ОВА, без електропостачання залишилися понад 6,5 тис. побутових та 548 юридичних споживачів.

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