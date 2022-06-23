Червень, 23 в 13:29

У Львові суд розпочинає розглядати справу проти екснардепа та кума Путіна Віктора Медведчука, якого підозрюють у державній зраді та розграбуванні національних цінностей.

Підготовче засідання відбувається у Личаківському районному суді. На усіх стадіях засідання будуть проводити у закритому режимі.

Віктор Медведчук наразі перебуває під вартою у ізоляторі СБУ в Києві. У Львів його не привезуть. У судових засіданнях він братиме участь за допомогою відеозв’язку з приміщень Київського апеляційного суду.

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У разі доведення провини Віктору Медведчуку загрожує до 15 років в’язниці.

Ще у 2021 році Медведчуку оголосили підозру у держзраді, сприянні діяльності терористичної організації та замаху на розграбування національних ресурсів у окупованому Криму.

2 червня Державне бюро розслідувань повідомило, що завершило розслідування у кримінальному провадженні за підозрою Медведчуку у державній зраді

Зі свого боку генеральний прокурор Ірина Венедіктова запевнила, що докази, зібрані слідством у справі екснардепа, незаперечні.

22 червня Личаківський районний суд Львова продовжив арешт Медведчуку до 9 серпня.