Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна
Ольга Тетеріна |
Серія вибухів у Запоріжжі та обстріли Харкова: що відбувається на 121-й день війни (онлайн)

Серія вибухів у Запоріжжі та обстріли Харкова: що відбувається на 121-й день війни (онлайн)

Лідери країн Європейського Союзу проголосували за надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.

Росіяни запустили по Миколаєву три крилаті ракети з території тимчасово захопленої Херсонської області. Один мирний житель поранений.

Американські реактивні системи залпового вогню HIMARS вже прибули до України. Вони можуть вражати цілі на відстані до 80 км.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що на Луганщині бої на всіх напрямках, українські війська можуть відійти на нові позиції.

Сумщину обстріляли фосфорними снарядами. Також повідомляли про серію вибухів у Запоріжжі та обстріли у Харкові.

З початку З кінця
Пряма трансляція
01:02 - 24 червня

До України прямує перша партія австралійських бронетранспортерів M113AS4. Про це повідомив посол Брюс Едвардс.

Загалом Австралія виділила Україні військової допомоги на суму 285 млн австралійських доларів.

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
00:53 - 24 червня

24 червня почалася 121 доба війни Росії проти України. Факти ICTV продовжують вести текстовий онлайн. Що відбувалось у попередню добу — читайте тут.

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
<1>
Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка