Серія вибухів у Запоріжжі та обстріли Харкова: що відбувається на 121-й день війни (онлайн)

Лідери країн Європейського Союзу проголосували за надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.

Росіяни запустили по Миколаєву три крилаті ракети з території тимчасово захопленої Херсонської області. Один мирний житель поранений.

Американські реактивні системи залпового вогню HIMARS вже прибули до України. Вони можуть вражати цілі на відстані до 80 км.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що на Луганщині бої на всіх напрямках, українські війська можуть відійти на нові позиції.

Сумщину обстріляли фосфорними снарядами. Також повідомляли про серію вибухів у Запоріжжі та обстріли у Харкові.