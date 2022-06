До України прямує перша партія австралійських бронетранспортерів M113AS4. Про це повідомив посол Брюс Едвардс.

Загалом Австралія виділила Україні військової допомоги на суму 285 млн австралійських доларів.

Australia has committed over $285 million in military assistance to Ukraine to support @DefenceU counter Russia’s illegal invasion.

The first batch of M113AS4 armoured personnel carriers departed Australia last week on Ukrainian @AirlinesAntonov AN124 ✈️

