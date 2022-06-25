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Факти / Надзвичайні події

Окупанти завдали чергового ракетного удару по селищу Десна на Чернігівщині

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Окупанти завдали чергового ракетного удару по селищу Десна на Чернігівщині

Російські окупанти ракетами обстріляли селище Десна на Чернігівщині.

Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

Своє повідомлення про ракетні прильоти він опублікував ще вночі.

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– Селище Десна зазнало чергового ракетного обстрілу. Подробиці згодом. Прошу не публікувати фото та відео прильотів, – наголосив Чаус.

Варто зазначити, що тривога по всій Україні почалась близько 3:20 і тривала майже дві години. О 5:05 знову почалася тривога.

Фото: Повітряне командування Центр

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