Червень, 25 в 6:11

Російські окупанти ракетами обстріляли селище Десна на Чернігівщині.

Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

Своє повідомлення про ракетні прильоти він опублікував ще вночі.

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– Селище Десна зазнало чергового ракетного обстрілу. Подробиці згодом. Прошу не публікувати фото та відео прильотів, – наголосив Чаус.

Варто зазначити, що тривога по всій Україні почалась близько 3:20 і тривала майже дві години. О 5:05 знову почалася тривога.

Фото: Повітряне командування Центр