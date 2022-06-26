Окупанти викрали голову громади на Херсонщині

Червень, 26 в 0:02

На Херсонщині російські військові викрали голову Станіславської громади Івана Самойленка.

Цю інформацію підтвердив радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань.

Наразі місцеперебування Самойленка невідоме.

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Раніше Іван Самойленко повідомляв, що військові РФ забрали у нього телефон і “перевіряли” його протягом 11 діб. До 23 червня голова громади був на зв`язку і виконував свої обов`язки.

Нагадаємо, що сьогодні, 25 червня, на території Херсона лунали сильні вибухи.

Крім того, ситуація на лінії фронта півдня країни стабільна напружна, але підконтрольна. Розгублені відсутністю перспектив, окупанти намагаються евакуюватися з Херсонщини пораненими.

Джерело: Суспільне

Фото: Іван Самойленко