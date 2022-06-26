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Факти / Україна

Окупанти викрали голову громади на Херсонщині

Маліновська Ангеліна, Редактор сайту
Окупанти викрали голову громади на Херсонщині

На Херсонщині російські військові викрали голову Станіславської громади Івана Самойленка.

Цю інформацію підтвердив радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань.

Наразі місцеперебування Самойленка невідоме.

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Раніше Іван Самойленко повідомляв, що військові РФ забрали у нього телефон і “перевіряли” його протягом 11 діб. До 23 червня голова громади був на зв`язку і виконував свої обов`язки.

Нагадаємо, що сьогодні, 25 червня, на території Херсона лунали сильні вибухи. 

Крім того, ситуація на лінії фронта півдня країни стабільна напружна, але підконтрольна. Розгублені відсутністю перспектив, окупанти намагаються евакуюватися з Херсонщини пораненими.

Джерело: Суспільне

Фото: Іван Самойленко

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