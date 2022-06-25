Червень, 25 в 17:56

На території Херсона лунають сильні вибухи. Місцевих жителів закликають ховатися в укриття, оскільки поки невідомо, що могло стати джерелом вибухів.

Щоб залишити Херсон, окупанти намагаються отримати поранення. Як повідомляє ОК Південь, російські солдати на Херсонщині втрачають позиції та не знаходять мотивації для ведення наступальних дій.

Військові шукають способи обґрунтованого повернення додому та не поспішають створювати нові рубежі оборони. Вони риють не окопи, а заглиблення до пів метра, укладаються в них на спину, піднімають ноги та чекають на легке поранення.

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Налякані втратами керівного та рядового складу, розгублені відсутністю перспектив, окупанти намагаються евакуюватися з Херсона пораненими.