Оккупанты похитили главу общины на Херсонщине

Июнь, 26 в 0:02

В Херсонской области российские военные похитили главу Станиславской общины Ивана Самойленко.

Эту информацию подтвердил советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань.

Сейчас местонахождение Самойленко неизвестно.

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Ранее Иван Самойленко сообщал, что военные РФ забрали у него телефон и “проверяли” его в течение 11 суток. До 23 июня глава общины был на связи и исполнял свои обязанности.

Напомним, что сегодня, 25 июня, на территории Херсона раздавались сильнейшие взрывы.

Кроме того, ситуация на линии фронта юга страны стабильно напряженная, но подконтрольная. Растерянные отсутствием перспектив, оккупанты пытаются эвакуироваться из Херсона ранеными.

Источник: Суспільне

Фото: Иван Самойленко