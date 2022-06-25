Підіймають ноги і чекають на легке поранення: окупанти на Півдні шукають способи повернення додому

Червень, 25 в 17:04

Станом на 25 червня, ситуація на лінії фронта півдня країни стабільна напружна, але підконтрольна. Ворог втрачає позиції і не знаходить мотивації для ведення наступальних дій.

– Деморалізоване військо вишукує способи обґрунтованого повернення додому. Вибиті з укріплених позицій рашисти не поспішають створювати нові рубежі оборони. Вони риють не окопи, а углублення до півметра, вкладаються в них на спину, підіймають ноги, та чекають на легке поранення. Налякані втратами керівного та рядового складу, розгублені відсутністю перспектив, окупанти намагаються евакуюватися з Херсонщини пораненими, – йдеться у зведенні Оперативного командування Південь.

По Миколаєву та передмістю знову нанесено масований удар 9 ракетами. Атакована портова інфраструктура, житлові квартили та зони відпочинку містян.

На Зміїному триває військова операція.

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Джерело: ОК Південь