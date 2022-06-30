Червень, 30 в 11:12

Українські захисники змусили російських загарбників покинути острів Зміїний. Вони поспіхом евакуювали залишки гарнізону з острова.

Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

– Дух Змієбаївки свою справу зробив. Росіяни на острові – все, – зазначив він.

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Інформацію також підтвердив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

– На Зміїному росіян більше немає. ЗСУ провели чудову операцію, – каже він.

Водночас в оперативному командуванні Південь розповіли, що після чергового обстрілу ЗСУ, росіяни поспіхом евакуювали залишки гарнізону двома катерами.

– Противник поспіхом евакуював залишки гарнізону двома швидкісними катерами та, імовірно, залишив острів, – додали в ОК Південь.

За їхніми даними, зараз Зміїний вкрито пожежею, лунають вибухи. Остаточні результати операції дорозвідуються.

Міноборони Росії підтвердило, що окупанти пішли з острова Зміїний. У РФ заявили, що їхні війська “завершили виконання завдань на острові і вивели гарнізон, що перебував там”.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 127-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Фото: ОК Південь