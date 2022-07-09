Нові HIMARS для України та чергові вибухи на складах РФ: що відбувається на 136-й день війни (онлайн)

США надішле Україні ще чотири системи HIMARS і пакет допомоги на $400 млн, повідомив високопоставлений чиновник Пентагону. Разом з новою поставкою загальна кількість артилерійських ракетних систем M142 (HIMARS) дорівнюватиме дванадцяти.

Канада направить в Україну 39 нових бронемашин і ввела санкції проти низки російських посадовців, включно з речницею МЗС Марією Захаровою та патріарха Кирила.

Протягом доби внаслідок російських обстрілів Харківщини й Донеччини загинули близько десяти мирних жителів, зокрема одна дитина.

Президент Володимир Зеленський відвідав передові позиції на Дніпропетровщині, зокрема рідний для нього Криворізький район.