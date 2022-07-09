Липень, 09 в 11:42

В житлових кварталах окупованого Маріуполя російські військові облаштували два склади із боєприпасами.

Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко.

Він зауважив, що ЗСУ з’ясували розташування цих складів.

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– Тому, з урахуванням воєнної ситуації та потужностей HIMARS що надійшла на озброєння української армії, радимо маріупольцям, яких окупанти намагаються використати в якості “живого щита” для прикриття складів, терміново евакуюватись або тимчасово обрати інше місце мешкання для власної безпеки, – наголосив Андрющенко.

Він також розповів, що 8 липня до Маріуполя приїхало п’ять великих автобусів із російськими військовими з напряму Волноваха-Донецьк. Автобуси попрямували до Приморського району.

За словами радника міського голови, ця ротація вказує на посилення охорони в порту у зв’язку з його відновленням як військово-вантажної бази.

А ще Петро Андрющенко поінформував, що місцевий спротив встановив шість зрадників, зокрема й одну особу, причетну до корегування вогню та збору даних для ворожої артилерії.

Раніше у Маріупольській міськраді поінформували, що окупанти зруйнували 480 км мереж водопостачання, а це понад 50% усього фонду.

Фото: Петро Андрющенко