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Кількість жертв ракетного обстрілу 5-поверхівки Часового Яру зросла до 15

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Кількість жертв ракетного обстрілу 5-поверхівки Часового Яру зросла до 15
Фото: ДСНС

До 10 зросла кількість жертв ракетного обстрілу житлової п’ятиповерхівки у місті Часів Яр, що на Донеччині.

Про це повідомляє Суспільне із посиланням на ДСНС України.

Раніше голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомляв про шістьох загиблих в результаті руйнування двох під’їздів п’ятиповерхівки, куди влучили російські ракети.

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О 10.25 рятувальники з-під завалів дістали ще одного загиблого. Станом на 12.00 кількість жертв становить 10 людей, постраждалих п’ятеро. Рятувальні роботи тривають.

ОНОВЛЕНО о 13.30

У ДСНС повідомили, що станом на 13-ту годину кількість загиблих збільшилася до 15 осіб.

Раніше голова ОВА повідомив, що окупанти завдали ударів з реактивних систем Ураган.

Нагадаємо, що війна в Україні триває вже 137-й день.

За ситуацією на фронті можна слідкувати на карті бойових дій в Україні.

Джерела: ДСНС, Суспільне
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