Кількість жертв ракетного обстрілу 5-поверхівки Часового Яру зросла до 15
До 10 зросла кількість жертв ракетного обстрілу житлової п’ятиповерхівки у місті Часів Яр, що на Донеччині.
Про це повідомляє Суспільне із посиланням на ДСНС України.
Раніше голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомляв про шістьох загиблих в результаті руйнування двох під’їздів п’ятиповерхівки, куди влучили російські ракети.
О 10.25 рятувальники з-під завалів дістали ще одного загиблого. Станом на 12.00 кількість жертв становить 10 людей, постраждалих п’ятеро. Рятувальні роботи тривають.
ОНОВЛЕНО о 13.30
У ДСНС повідомили, що станом на 13-ту годину кількість загиблих збільшилася до 15 осіб.
Раніше голова ОВА повідомив, що окупанти завдали ударів з реактивних систем Ураган.
Нагадаємо, що війна в Україні триває вже 137-й день.
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