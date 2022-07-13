На Луганщині та біля Чорнобаївки лунають вибухи – ЗМІ
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У Луганську чутно сильні вибухи. У ЗМІ повідомляють, що працюють HIMARS.
Місцеві пишуть, що звуки вибухів сильніші ніж минулого разу.
– Мінус БК орків. Підтверджено, – пишуть у ЗМІ.
Також повідомляється про вибухи у Чорнобаївці.
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На Луганщині та біля Чорнобаївки лунають вибухи – ЗМІ / 2 фотографии
Більше про ситуацію на фронті дізнавайтеся з карти бойових дій в Україні.
Нагадаємо, що під час так званої оперативної паузи окупанти не припинили завдавати артилерійських, ракетних ударів та намагаються захопити невеликі населені пункти на межі Луганської та Донецької областей, щоби блокувати великі міста.