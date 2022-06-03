Від авто до дозиметрів: окупанти викрали з ЧАЕС обладнання на $135 млн

Червень, 02 в 22:40

Російські окупанти з Чорнобильської АЕС вкрали обладнання на суму понад $135 млн.

Про це пише The Washington Post.

Видання також наводить список вкраденого майна: 698 комп’ютерів, 344 автомобілі, 1 500 дозиметрів та елементів протипожежного обладнання.

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Голова Державного агентства України з управління зоною відчуження Євген Крамаренко повідомляє, що на обладнанні встановлені GPS-трекери, деякі з яких продовжують передавати дані про місцеперебування.

– Ми бачимо, що частина їх знаходиться на території Білорусі, вздовж кордону. А частина переміщається територією Білорусі: Гомель, Мінськ, інші місця, – поділився Крамаренко.

Проте окупанти не врахували один момент. Викрадене обладнання неможливо використовувати, оскільки на ньому встановлено унікальне програмне забезпечення.