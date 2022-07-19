Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Надзвичайні події

У Дачному, Подільську та Одесі пролунали вибухи: попередньо є влучання ракет

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Потребує перевірки
У Дачному, Подільську та Одесі пролунали вибухи: попередньо є влучання ракет
Фото: ДСНС

В Одеській області пролунали вибухи у селі Дачне, містах Подільськ та Одесі під час повітряної тривоги. Місцевих жителів закликають залишатися в укриттях або бомбосховищах.

За попередніми даними, в Одесі відпрацювала протиповітряна оборона, однак є влучання по території Одеської області.

Оновлено о 00.40. Попередньо російські війська з повітряного простору над Чорним морем випустили по Одеській області п’ять ракет. Одну з них збили під Одесою, чотири вибухнули на території області.

Зараз дивляться

Повідомляють про постраждалих мирних жителів, руйнування декількох житлових будинків та цивільних об’єктів.

Очевидці повідомляють, що у регіоні також помітили ще одну ворожу ракету, тому зараз необхідно перебувати в укриттях.

Повітряна тривога в Одеській області розпочалась о 23.11. Вже через 15 хвилин з’явились перші повідомлення про вибухи у регіоні.

Читайте
Бігали у паніці: на Запорізькій АЕС поранено дев'ятьох росіян, є загиблі

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка