Липень, 19 в 0:40

В Одеській області пролунали вибухи у селі Дачне, містах Подільськ та Одесі під час повітряної тривоги. Місцевих жителів закликають залишатися в укриттях або бомбосховищах.

За попередніми даними, в Одесі відпрацювала протиповітряна оборона, однак є влучання по території Одеської області.

Оновлено о 00.40. Попередньо російські війська з повітряного простору над Чорним морем випустили по Одеській області п’ять ракет. Одну з них збили під Одесою, чотири вибухнули на території області.

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Повідомляють про постраждалих мирних жителів, руйнування декількох житлових будинків та цивільних об’єктів.

Очевидці повідомляють, що у регіоні також помітили ще одну ворожу ракету, тому зараз необхідно перебувати в укриттях.

Повітряна тривога в Одеській області розпочалась о 23.11. Вже через 15 хвилин з’явились перші повідомлення про вибухи у регіоні.