Венедіктовій запропонують нову посаду на дипломатичному фронті – Арахамія
Після звільнення з посади генерального прокурора на Ірину Венедіктову може чекати призначення на дипломатичному фронті.
Про це в ефірі телемарафону повідомив голова фракції Слуга народу Давид Арахамія.
– Ми провели зустрічі. З Іриною Венедіктовою зустріч відбулася абсолютно нормально. Ми поспілкувалися і можна сказати, що за згодою сторін вона добровільно пішла з посади. Ми чекаємо вже за декілька днів або за тиждень її нове призначення на дипломатичному фронті, – пояснив нардеп.
Також Арахамія додав, що з кандидатурою на посаду наступного генпрокурора вдасться визначитися між 17 і 19 липня.
Щодо призначення нового очільника СБУ, то тут Рада чекатиме на подання президента України Володимира Зеленського, коли він визначиться з вибором.
Крім того, Арахамія зауважив, що до можливих звільнень, на його думку, потрібно готуватися багатьом співробітникам СБУ.
До слова, нещодавно вже відбулися певні зміни на дипломатичному фронті. 9 липня президент Володимир Зеленський звільнив п’ять послів України.
Тому вакантими наразі є посади послів України в Німеччині, Чехії, Угорщині, Норвегії та Індії.