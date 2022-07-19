Липень, 19 в 16:23

Після звільнення з посади генерального прокурора на Ірину Венедіктову може чекати призначення на дипломатичному фронті.

Про це в ефірі телемарафону повідомив голова фракції Слуга народу Давид Арахамія.

– Ми провели зустрічі. З Іриною Венедіктовою зустріч відбулася абсолютно нормально. Ми поспілкувалися і можна сказати, що за згодою сторін вона добровільно пішла з посади. Ми чекаємо вже за декілька днів або за тиждень її нове призначення на дипломатичному фронті, – пояснив нардеп.

Також Арахамія додав, що з кандидатурою на посаду наступного генпрокурора вдасться визначитися між 17 і 19 липня.

Зараз дивляться

Щодо призначення нового очільника СБУ, то тут Рада чекатиме на подання президента України Володимира Зеленського, коли він визначиться з вибором.

Читайте ВРУ проголосувала за звільнення Баканова

Крім того, Арахамія зауважив, що до можливих звільнень, на його думку, потрібно готуватися багатьом співробітникам СБУ.

До слова, нещодавно вже відбулися певні зміни на дипломатичному фронті. 9 липня президент Володимир Зеленський звільнив п’ять послів України.

Тому вакантими наразі є посади послів України в Німеччині, Чехії, Угорщині, Норвегії та Індії.