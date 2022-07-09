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Факти / Україна

Президент звільнив послів в Німеччині, Чехії, Угорщині, Норвегії та Індії

Ілля Нежигай, редактор стрічки
Посол України в Німеччині Андрій Мельник

Президент Володимир Зеленський звільнив п’ять послів України, зокрема й посла в Німеччині Андрія Мельника.

Відповідні укази були опубліковані на сайті глави держави.

– Звільнити Мельника Андрія Ярославовича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України у Федеративній Республіці Німеччина, – йдеться в документі №479/2022.

Крім цього, були звільнені посли України в Чехії, Угорщині, Норвегії та Індії.

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Джерело: Офіс президента
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