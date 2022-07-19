Венедиктовой предложат новую должность на дипломатическом фронте — Арахамия
После увольнения с должности генерального прокурора Ирину Венедиктову может ждать назначение на дипломатическом фронте.
Об этом в эфире телемарафона сообщил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия.
– Мы провели встречи. С Ириной Венедиктовой встреча прошла абсолютно нормально. Мы пообщались, и можно сказать, что по согласию сторон она добровольно ушла с должности. Мы ждем уже через несколько дней или через неделю ее нового назначения на дипломатическом фронте, — объяснил нардеп.
Также Арахамия добавил, что с кандидатурой на должность следующего генпрокурора удастся определиться между 17 и 19 июля.
Что касается назначения нового главы СБУ, то здесь Рада будет ждать представления президента Украины Владимира Зеленского, когда он определится с выбором.
Кроме того, Арахамия отметил, что к возможным увольнениям, по его мнению, нужно готовиться многим сотрудникам СБУ.
К слову, недавно уже произошли некоторые изменения на дипломатическом фронте. 9 июля президент Владимир Зеленский уволил пятерых послов Украины.
Поэтому вакантны сейчас должности послов Украины в Германии, Чехии, Венгрии, Норвегии и Индии.