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Факти / Україна

Зеленський вніс до Ради подання про звільнення Венедіктової

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
Зеленський вніс до Ради подання про звільнення Венедіктової

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання про звільнення Ірини Венедіктової з посади генерального прокурора.

Відповідний проект постанови №7567 зявився на сайті парламенту 19 липня.

Відповідно до тексту документа, представляти подання про звільнення Венедіктової на пленарному засіданні Верховної Ради буде представник президента у Конституційному суді Федір Веніславський.

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Наразі проєкт постанови про звільнення Ірини Венедіктової направили на розгляд профільного комітету.

Нагадаємо, ввечері 17 липня Володимир Зеленський відсторонив від посади генерального прокурора Ірину Венедіктову. Того ж дня президент підписав указ, яким усунув Івана Баканова з посади голови Служби безпеки України.

Своє рішення Зеленський пояснив тим, що українські спецслужби знайшли сотні зрадників та колаборантів серед працівників СБУ та прокуратури. Через це виникає багато питань до відповідних керівників.

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Фото: Ірина Венедіктова

Джерело: Верховна Рада
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