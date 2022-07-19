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Факты / Украина

Зеленский внес в Раду представление об увольнении Венедиктовой

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
Зеленский внес в Раду представление об увольнении Венедиктовой

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление об увольнении Ирины Венедиктовой с должности генерального прокурора.

Соответствующий проект постановления №7567 появился на сайте парламента 19 июля.

Согласно тексту документа, зачитывать представление об увольнении Венедиктовой на пленарном заседании Верховной Рады будет представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский.

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Сейчас проект постановления об увольнении Ирины Венедиктовой направили на рассмотрение профильного комитета.

Дополняется…

Источник: Верховная Рада
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