Июль, 19 в 9:42

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление об увольнении Ирины Венедиктовой с должности генерального прокурора.

Соответствующий проект постановления №7567 появился на сайте парламента 19 июля.

Согласно тексту документа, зачитывать представление об увольнении Венедиктовой на пленарном заседании Верховной Рады будет представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский.

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Сейчас проект постановления об увольнении Ирины Венедиктовой направили на рассмотрение профильного комитета.

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