Липень, 21 в 20:20

Українські захисники відбили штурмові дії російських військ у напрямку Лисичанський нафтопереробний завод – село Івано-Дар’ївка Бахмутського району Донецької області. А також на напрямках Клинове – Вершина і Миронівка – Вуглегірська ТЕС.

Про це свідчить вечірнє зведення Генерального штабу Збройних сил України.

– Українські воїни відбили штурмові дії окупантів у напрямку Лисичанський НПЗ – Івано-Дар’ївка. Ворог зазнав втрат та відійшов, – зазначили у Генштабі.

Крім того, недолугі штурми окупантів на напрямках Клинове – Вершина, Миронівка – Вуглегірська ТЕС знову провалилися.

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Російські загарбники штурмовими діями безуспішно намагалися просунутися у напрямку Великі Проходи – Питомник. Також ворог провів повітряну розвідку безпілотним літальним апаратом біля Слатиного, Рубіжного, Замулівки та Дементіївки.

На Південнобузькому напрямку зафіксовано артилерійські обстріли в районах населених пунктів Ольгине, Потьомкине, Князівка, Широке, Тернівка, Луч, Котляреве, Первомайське, Нова Зоря, Добре та Біла Криниця. Окупанти безуспішно намагалися провести контратаку в напрямку Сухий Ставок – Андріївка.

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