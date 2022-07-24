Липень, 24 в 1:00

Україна зможе отримати від США та інших західних партнерів ще більш як десять реактивних систем залпового вогню HIMARS.

Про це розповів голова Комітету збройних сил Палати представників США Адам Сміт в інтерв’ю Радіо Свобода.

– Ми готові надати Україні стільки установок HIMARS, скільки ми можемо. Не факт, що у нашому арсеналі є саме 50 таких установок. Я думаю, зараз ціль – досягти кількості у 25-30 ракетних установок залпового вогню. І це буде поєднання HIMARS і кількох систем MLRS із Великої Британії та інших (держав, – Ред.), – сказав він.

Адам Сміт зазначив, що колективний Захід буде намагатись надати так багато, як зможе.

Зараз дивляться

– Але 50 чи 60 установок буде складно зібрати і надати, втім, ми хочемо досягти цифри у 25 чи 30 і надати якомога більше артилерії і ракет для цих систем, – пояснив він.

Раніше очільник Міністерства оборони України Олексій Резніков казав, що для ефективної оборони для українських Збройних сил зараз необхідно 50 установок HIMARS та ракетних систем M270. При цьому для початку наступу кількість цих РСЗВ має складати 100.

Наразі Україна має вже 12 РСЗВ HIMARS і невизначену кількість британських MLRS M270. При цьому у другій половині липня США анонсували новий пакет допомоги, в якому для України будуть передані ще чотири установки HIMARS.