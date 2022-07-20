Новий пакет військової допомоги США Україні включатиме ще 4 HIMARS

Липень, 20 в 16:49

Новий пакет військової допомоги США Україні, включатиме ще чотири реактивні системи залпового вогню HIMARS.

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін на зустрічі міністрів оборони Рамштайн-4.

– Він включатиме ще чотири HIMARS, удосконалені ракетні системи, які українці так ефективно використовують і які так сильно змінили ситуацію на полі бою. І до нього увійдуть ще комплекти боєприпасів до РСЗВ та артилерії, – зазначив Остін.

Міністр додав, що від часу зустрічі в Брюсселі США взяли зобов’язання про надання допомоги з безпеки Україні на понад 2,6 млрд доларів.

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LIVE: @SecDef Lloyd J. Austin III speaks from the Pentagon during a virtual Ukraine Defense Contact Group meeting. https://t.co/5axTVNMHWt — Department of Defense (@DeptofDefense) July 20, 2022

Нагадаємо, що 19 липня у США анонсували новий пакет військової допомоги Україні. Оголосити про його виділення планують вже цього тижня.

Джерело: Міністерство оборони США

Фото: Getty Images