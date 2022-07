Новий пакет військової допомоги США Україні включатиме ще 4 HIMARS

Новий пакет військової допомоги США Україні, включатиме ще чотири реактивні системи залпового вогню HIMARS.

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін на зустрічі міністрів оборони Рамштайн-4.

Міністр додав, що від часу зустрічі в Брюсселі США взяли зобов’язання про надання допомоги з безпеки Україні на понад 2,6 млрд доларів.

LIVE: @SecDef Lloyd J. Austin III speaks from the Pentagon during a virtual Ukraine Defense Contact Group meeting. https://t.co/5axTVNMHWt

— Department of Defense (@DeptofDefense) July 20, 2022