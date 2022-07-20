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Факти / Україна

Новий пакет військової допомоги США Україні включатиме ще 4 HIMARS

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
HIMARS

Новий пакет військової допомоги США Україні, включатиме ще чотири реактивні системи залпового вогню HIMARS.

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін на зустрічі міністрів оборони Рамштайн-4.

– Він включатиме ще чотири HIMARS, удосконалені ракетні системи, які українці так ефективно використовують і які так сильно змінили ситуацію на полі бою. І до нього увійдуть ще комплекти боєприпасів до РСЗВ та артилерії, – зазначив Остін.

Міністр додав, що від часу зустрічі в Брюсселі США взяли зобов’язання про надання допомоги з безпеки Україні на понад 2,6 млрд доларів.

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Нагадаємо, що 19 липня у США анонсували новий пакет військової допомоги Україні. Оголосити про його виділення планують вже цього тижня.

Джерело: Міністерство оборони США

Фото: Getty Images

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