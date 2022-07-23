Липень, 23 в 16:48

У суботу, 23 липня, до Києва прибула делегація Палати представників Конгресу США. Із конгресменами зустрівся президент України Володимир Зеленський.

Як поінформували в пресслужбі Офісу президента, американську делегацію очолив голова Комітету з питань збройних сил Адам Сміт.

Під час зустрічі Зеленський зазначив, що цей візит є вагомим сигналом підтримки України та її територіальної цілісності в умовах повномасштабної війни.

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– Цінуємо допомогу США в захисті нашої території, нашої землі й українського народу. Я хотів би подякувати за лідерську позицію Сполучених Штатів президентові Байдену та Конгресу США, де ми маємо важливу двопалатну й двопартійну підтримку, – заявив глава держави.

Він також подякував за теплий прийом у США для першої леді України Олени Зеленської, котра отримала можливість виступити в Конгресі й донести важливі меседжі від усіх українців.

Окремо Зеленський згадав про новий пакет військової допомоги від Вашингтона, який включає додаткові реактивні артилерійські системи HIMARS, снаряди та безпілотники. Він відзначив важливість підтримки України з боку США.

Президент поінформував конгресменів про сьогоднішній масований ракетний удар, якого завдали по Одесі війська РФ, влучивши по території порту. Зеленський наголосив, що обстріл відбувся менш ніж за добу після домовленостей щодо коридору для експорту українського зерна, досягнутих у Стамбулі.

– Це свідчить лише про одне: хоч би що говорила й обіцяла Росія, вона знаходитиме шляхи, як це не виконувати. Геополітично, зброєю, криваво або ні, але в неї є декілька векторів, як вона завжди діє, – пояснив глава держави.

У зв’язку з цим Зеленський зазначив, що війна в Україні не може перетворитися на заморожений конфлікт.

– Україна не може бути країною, де є заморожений конфлікт. І для нас конче необхідно, щоб Україна мала можливість проводити відповідні кроки з деокупації наших територій, – заявив він.

Під час переговорів президент поінформував членів Конгресу США про роботу з повоєнної відбудови нашої держави. Першим її етапом є реалізація плану швидкого відновлення зруйнованої інфраструктури – житлової, освітньої, медичної (Fast Recovery plan). Зеленський закликав США долучитися до цього проєкту.

Як відомо, напередодні США оголосили про додаткову допомогу Україні на загальну суму $270 млн. До пакету військової допомоги, зокрема, входять: 4 HIMARS та боєприпаси до них; 36 тис. снарядів до артилерії; протитанкове озброєння; 580 дронів Phoenix Ghost.