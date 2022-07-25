На Херсонщині у ЗСУ є нагода знищити угруповання військ РФ – Жданов

Липень, 25 в 18:22

ЗСУ почали знищувати угруповання російської армії в Херсонській області. Про це в інтерв’ю Радіо НВ заявив військовий експерт Олег Жданов.

— На Херсонщині я бачу, що у нас з’явилася нагода поступово придушити угруповання російських військ на правому березі від річки Дніпро. Ми вже починаємо знищення цього угруповання, судячи по ударах, які завдають ЗСУ в останню добу, або (можемо, – Ред.) змусити їх здатися у полон. Шляхів відходу у них немає, — заявив він.

Він додав, що українські військові знищили Дар’ївський міст, внаслідок чого угрупування російських військ не правому березі Дніпра “розсічене навпіл”.

— Фактично немає зв’язку між північною і південними частинами цього угруповання. У нас є перспектива видавити або знищити його, — зазначив він.

Жданов раніше наголошував, що українська армія намагається за малих втрат придавити угрупування російських військ на Херсонському напрямку до Дніпра та змусити його здатися.

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Він зазначив, що на Херсонському напрямку українська армія вже працює за опорними пунктами, завдаючи удари як штурмовою авіацією так і артилерією.