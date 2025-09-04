Особа, яка має судимість, у 2025 році може виїхати за кордон, однак лише за умови, що проти неї немає чинних додаткових обмежень, накладених у межах судового провадження чи слідства.

Йдеться, зокрема, про заборону на виїзд, яка може бути передбачена судовим рішенням, запобіжним заходом або відкритим кримінальним провадженням.

Крім того, важливим чинником є мобілізаційний статус. Під час дії воєнного стану в Україні встановлено загальне обмеження на виїзд військовозобов’язаних чоловіків.

Тому наявність судимості сама по собі не позбавляє права на перетин кордону, але заборона на виїзд може бути чинною, якщо така особа підлягає мобілізації відповідно до вимог законодавства.

Отже, остаточне рішення про можливість виїзду за межі України для особи з судимістю залежить від поєднання кількох юридичних факторів — судових обмежень та мобілізаційного обов’язку.

Чи можуть люди з судимістю виїжджати за кордон – читайте в нашому матеріалі.

Що таке судимість

Це правовий наслідок засудження людини вироком суду до кримінального покарання.

Загалом судимість – це як специфічний наслідок засудженої особи, що виникає після відбуття певного покарання.

Стосується судимість лише окремого кримінального правопорушення та має початковий та кінцевий момент.

Тобто, коли людина відбула кримінальне покарання, вона ще певний час вважається особою з судимістю. Проте не лише у таких випадках вона може призначатися. З судимістю можуть бути:

люди, засуджені судом, але без призначеного покарання;

засуджені судом, із звільненням від покарання;

люди, які відбули покарання за діяння, злочинність і караність якого усунута законом;

були реабілітовані.

Люди з судимістю мають різноманітні обмеження, які передбачені українським законодавством.

Чи можна з судимістю виїжджати за кордон

За словами адвоката Сергія Костири, виїхати з судимістю можна, усе залежить від міри покарання.

– Якщо людина відмічається і була заборона виїзду за кордон, слідчий її відправляє, тоді випустять з судимістю. Людина отримала умовний термін та й поїхала. Якщо особа не повернулася з-за кордону, то просто змінять міру покарання. Абсолютно нічого складного немає, – каже Костира.

У свою чергу адвокат Іван Ліберман розповідає, що судимість є погашена (та, яка за періодом часу не втратила своєї актуальності) та непогашена (та, яка ще йде).

– Є судимість чи немає в законодавстві про це не вказується, залишається лише питання чи підпадає особа під мобілізацію. Насправді, немає значення людина з судимістю чи ні, визначальними значеннями являються лише критерії щодо мобілізації, – каже Ліберман.

Ліберман додає, якщо людина підлягає під мобілізації, то в умовах воєнного стану, її не випустять за кордон не дивлячись на те, чи має вона судимість чи ні.

