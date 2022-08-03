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Факти / Україна

Венедіктову призначать послом України у Швейцарії – Кулеба підписав подання

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
Венедіктову призначать послом України у Швейцарії – Кулеба підписав подання
Фото: УНІАН

Колишнього генерального прокурора Ірину Венедіктову готуються призначити послом України у Швейцарії.

Відповідне подання президентові Володимиру Зеленському вже підписав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Він пояснив, що практика політичних призначень на дипломатичні посади завжди була, є і буде в усіх країнах.

Зараз дивляться

– Так, я підписав подання на призначення пані Венедіктової послом у Швейцарії. Президент постійно придивляється до кандидатів для пріоритетних для нього країн. Ми всі постійно перебуваємо в пошуку людей. Інша справа, що з десяти варіантів пройде один, тому що процес відбору дуже ретельний.

Але це абсолютно нормально, коли ми заводимо в систему людей зовні, але обов’язково з компетенціями, які дозволять їм ефективно виконувати функції посла, – додав Кулеба.

На думку очільника МЗС, у Венедіктової ці компетенції є. Адже її робота з міжнародними партнерами в останні місяці показала, що вона може себе проявити на міжнародному рівні.

Нагадаємо, 19 липня Верховна Рада підтримала звільнення Ірини Венедіктової з посади генпрокурора, яку вона обіймала з березня 2020 року.

Після цього голова фракції Слуга народу Давид Арахамія повідомив, що Венедіктову може чекати призначення на дипломатичному фронті.

Джерело: Укрінформ
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