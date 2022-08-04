Серпень, 04 в 14:51

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк відреагував на заяву Amnesty International про те, що Україна нібито порушує закони ведення війни.

Він наголосив, що Збройні сили України чітко дотримуються всіх норм та міжнародного права, а ще зазначив, що абсолютний пріоритет для ЗСУ – збереження життя та здоров’я кожного громадянина в умовах російської варварської агресії.

– Тому ми послідовно вживаємо всіх заходів, щоб допомогти українцям переміститися із зони активних бойових дій у безпечніші райони. Попередні кілька тижнів уряд та найвище керівництво України закликали мешканців Донбасу тимчасово залишити цю територію з міркувань безпеки, – зазначив Подоляк у коментарі Фактам ICTV.

Він додав, що з 2 серпня в Україні розпочалася обов’язкова, але не примусова евакуація.

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– Ми допомагаємо нашим громадянам безкоштовно виїхати у безпечні місця, розселяємо та забезпечуємо всім необхідним. Цей процес триває, – сказав радник.

Водночас він написав у себе в Twitter, що єдиним, що загрожує життю українців, є російська армія катів і ґвалтівників, які прийшли в Україну здійснювати геноцид населення.

Михайло Подоляк наголосив, що українські захисники захищають свій народ та свої родини.

– Сьогодні РФ докладає максимум зусиль, щоб дискредитувати ЗСУ в очах західної спільноти та зірвати постачання зброї, використовуючи всю мережу своїх агентів впливу. Шкода, що така організація, як Amnesty International, бере участь у цій кампанії з дезінформації та пропаганди, – резюмував він.

Раніше міжнародна правозахисна організація Amnesty International опублікувала доповідь, в якій заявила, що “українські військові наражають на небезпеку мирне населення, створюючи бази і розміщуючи озброєння в житлових районах, у тому числі в школах і лікарнях”, відбиваючи вторгнення Російської Федерації до своєї країни.

Водночас РФ, за даними організації, проводить атаки з використанням заборонених боєприпасів.

Правозахисники сказали, що “розміщення озброєння у житлових кварталах порушує міжнародне гуманітарне право, оскільки це перетворює цивільні об’єкти на військові цілі”.