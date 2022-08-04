Август, 04 в 14:51

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на заявление Amnesty International о том, что Украина якобы нарушает законы ведения войны.

Он подчеркнул, что Вооруженные силы Украины четко придерживаются всех норм и международного права, а также отметил, что абсолютный приоритет для ВСУ – сохранение жизни и здоровья каждого гражданина в условиях российской варварской агрессии.

– Поэтому мы последовательно принимаем все меры, чтобы помочь украинцам переместиться из зоны активных боевых действий в более безопасные районы. Предыдущие несколько недель правительство и высшее руководство Украины призывали жителей Донбасса временно покинуть эту территорию из соображений безопасности, – отметил Подоляк в комментарии Фактам ICTV.

Он добавил, что со 2 августа в Украине началась обязательная, но не принудительная, эвакуация.

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– Мы помогаем нашим гражданам бесплатно выехать в безопасные места, расселяем и обеспечиваем всем необходимым. Этот процесс продолжается, – сказал советник.

В то же время он написал у себя в Twitter, что единственным, что представляет угрозу для жизни украинцев, является российская армия палачей и насильников, пришедших в Украину совершать геноцид населения.

Михаил Подоляк подчеркнул, что украинские защитники защищают свой народ и свои семьи.

– Сегодня РФ прилагает максимум усилий, чтобы дискредитировать ВСУ в глазах западного сообщества и сорвать поставки оружия, используя всю сеть своих агентов влияния. Жаль, что такая организация, как Amnesty International, участвует в этой кампании по дезинформации и пропаганде, – резюмировал он.

Ранее международная правозащитная организация Amnesty International опубликовала доклад, в котором заявила, что “украинские военные подвергают опасности мирное население, создавая базы и размещая вооружение в жилых районах, в том числе в школах и больницах”, отражая вторжение Российской Федерации в свою страну.

В то же время РФ, по данным организации, проводит неизбирательные атаки с использованием запрещенных боеприпасов.

Правозащитники сказали, что “размещение вооружения в жилых кварталах нарушает международное гуманитарное право, так как это превращает гражданские объекты в военные цели”.