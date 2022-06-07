Червень, 07 в 17:36

З 15 березня 2022 року територіальні органи та територіальні підрозділи Державної міграційної служби, які розташовані в районах, де не ведуться активні бойові дії, відновили роботу з прийому та надання адміністративних послуг, зокрема, документів для оформлення ID-картки та закордонного паспорта громадянина України.

Як замовити закордонний паспорт в умовах війни – читайте в нашому матеріалі.

Як отримати закордонний паспорт

Для цього необхідно звернутися у будь-яке відділення ДМС або до державного підприємства Документ.

Зараз дивляться

Відділення ДМС працюють у всіх регіонах, де немає активних бойових дій. Список працюючих відділень в теорії можна знайти на сайті.

Список офісів ДП Документ можна знайти на сайті.

Щоб замовити закордонний паспорт дорослому, необхідно мати внутрішній паспорт у формі ID-картки або паспорт громадянина України старого зразка та довідку про надання ідентифікаційного коду.

Для виготовлення закордонного паспорта для дитини потрібні свідоцтво про народження дитини та паспорт одного з батьків.

Якщо внутрішнього паспорта чи свідоцтва про народження немає, доведеться спочатку відновити ці документи. Це також можна зробити у Державній міграційній службі за місцем фактичного проживання.

Якщо ж ви вже подали на закордонний паспорт, проте у вашому регіоні почались бойові дії, в певних випадках є можливість отримати закордонний паспорт у відділені ДМС в іншому регіоні.

Для цього зверніться до ДМС за адресою фактичного проживання та напишіть відповідну заяву. Проте, кожен випадок вирішується індивідуально.

Скільки коштує закордонний паспорт

При безпосередньому зверненні до ДМС вартість стандартного оформлення за 40 робочих днів становить 845, 47 грн.

Оформлення біометричного закордонного паспорта за 20 робочих днів буде коштувати 957, 32 грн.

Оформити біометричний закордонний паспорт протягом тижня можна за 1210, 32 грн.

У випадку виготовлення закордонного паспорта через ДП Документ до цієї суми треба додати 480 грн за послуги підприємства.

Проте пам’ятайте, що закордонні паспорти виготовляють централізовано — у Києві. Тому в умовах війни, через логістичні проблеми доставка може затягнутись.

Що робити, якщо термін дії закордонного паспорта закінчується

На період дії воєнного стану влада дозволила продовжувати термін дії закордонних паспортів на п’ять років. Також повернули можливість вписувати дітей віком до 16 років у закордонний паспорт одного з батьків.

Тобто якщо термін дії закордонного паспорта закінчується, виготовляти новий не треба. Так само, як і не обов’язково робити закордонний паспорт для дитини.

Щоб продовжити термін дії паспорта або вклеїти в нього фото дитини, необхідно звернутися до Державної міграційної служби. Якщо ви за кордоном, завітайте в найближчу консульську установу України.