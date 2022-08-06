Ердоган вкотре запропонував організувати зустріч Зеленського з Путіним

Серпень, 06 в 16:03

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган знову запропонував наміснику Кремля Володимиру Путіну зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє турецьке видання TRT Haber з посиланням на заяву Ердогана.

— Я ще раз нагадав Путіну, що ми можемо провести його зустріч із Зеленським, – сказав турецький президент журналістам за підсумками зустрічі з президентом РФ у Сочі.

Для прикладу Ердоган навів, на його думку, вдалі переговори у Стамбулі, що призвели до угоди щодо зернового коридору.

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— Попри труднощі, я вірю в те, що криза (війна РФ проти України, – Ред.) буде вирішена за столом переговорів, – сказав Ердоган, додавши, що Анкара продовжує вірити у свої наміри.

Намір Ердогана провести зустріч Володимира Зеленського з Путіним лунає вже не вперше. Президент Туреччини неодноразово заявляв про свою ініціативу, а також те, що звертався до Путіна щодо цього.

Натомість у Кремлі ухиляються від прямого питання щодо готовності до таких переговорів, постійно заявляючи про необхідність ретельної підготовки та “виконання їхніх умов”.

Володимир Зеленський неодноразово підтверджував готовність зустрітися з Путіним, але без ультиматумів з боку Москви і прокремлівських посередників.

3 серпня Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні заявив, що з Кремля почали надходити повідомлення про бажання розпочати переговори з Україною. За словами президента, якби Росія справді цього хотіла, то не концентрувала б свої війська у південних українських областях.

5 серпня Ердоган прибув до Сочі на переговори з Путіним. За зачиненими дверима вони провели чотири години.

Джерело: TRT Haber