Запрацював третій порт України. З Південного вийшло судно із зерном
Вранці 8 серпня з порту Південний вийшло перше з 24 лютого судно з українським продовольством. Балкер SACURA прямує до Італії.
Судно об’єдналося в караван із балкером ARIZONA, яке відправилось з порту Чорноморськ в Туреччину. На борту обох суден 60 тисяч тонн агропродукції.
– Сьогодні до реалізації Ініціативи повноцінно залучено найбільший український порт – Південний. Таким чином усі порти Великої Одеси задіяні для експорту агропродукції. Працюємо з гарантами домовленостей, щоб «зерновий коридор» працював безперебійно і були дотримані усі безпекові вимоги до судноплавства, – прокоментував подію міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.
Повідомляється, що протягом двох тижнів Україна планує вийти на обсяг перевалки 3-5 суден на добу.
Нагадаємо, 22 липня в Стамбулі за пропозиції ООН, Туреччина та Генеральний секретар ООН Антоніу Гуттереш підписали Ініціативу про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів Одеса, Чорноморськ та Південний.
1 та 5 серпня в рамках реалізації домовленостей відправлено чотири судна з понад 80 тис. тонн кукурудзи.
На враховуючи відправлених сьогодні суден, з портів уже вийшли 8 кораблів з українською агропродукцією.
Джерело: Міністерство інфраструктури України