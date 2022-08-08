Запрацював третій порт України. З Південного вийшло судно із зерном

Серпень, 08 в 12:08

Вранці 8 серпня з порту Південний вийшло перше з 24 лютого судно з українським продовольством. Балкер SACURA прямує до Італії.

Судно об’єдналося в караван із балкером ARIZONA, яке відправилось з порту Чорноморськ в Туреччину. На борту обох суден 60 тисяч тонн агропродукції.

– Сьогодні до реалізації Ініціативи повноцінно залучено найбільший український порт – Південний. Таким чином усі порти Великої Одеси задіяні для експорту агропродукції. Працюємо з гарантами домовленостей, щоб «зерновий коридор» працював безперебійно і були дотримані усі безпекові вимоги до судноплавства, – прокоментував подію міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

Повідомляється, що протягом двох тижнів Україна планує вийти на обсяг перевалки 3-5 суден на добу.

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Нагадаємо, 22 липня в Стамбулі за пропозиції ООН, Туреччина та Генеральний секретар ООН Антоніу Гуттереш підписали Ініціативу про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів Одеса, Чорноморськ та Південний.

1 та 5 серпня в рамках реалізації домовленостей відправлено чотири судна з понад 80 тис. тонн кукурудзи.

На враховуючи відправлених сьогодні суден, з портів уже вийшли 8 кораблів з українською агропродукцією.

Джерело: Міністерство інфраструктури України

Фото: Міністерство інфраструктури України