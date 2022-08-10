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Факти / Україна
Ілля Нежигай |
Вибухи на авіабазі РФ у Криму та обстріли Дніпра: що відбувається на 168-й день війни (онлайн)

Вибухи на авіабазі РФ у Криму та обстріли Дніпра: що відбувається на 168-й день війни (онлайн)

На території російської авіабази в Новофедорівці, що в анексованому Криму, пролунала серія потужних вибухів. Відомо про загибель щонайменше одного і поранення 9 цивільних.

Росія назвала причиною вибухів випадкову “детонацію боєприпасів”. Американське видання The New York Times з посиланням на неназваного українського посадовця пише, що російська база в Криму була атакована Збройними силами України зі зброї “виключного українського виробництва”. Українська влада не взяла на себе відповідальність за інцидент в Новофедорівці, але й прямо не заперечила причетність до нього.

У російській державній компанії Транснафта заявили, що з 4 серпня зупинено прокачування російської нафти гілкою нафтопроводу Дружба через Україну в Угорщину, Чехію та Словаччину.

Голова української енергогенеруючої компанії Енергоатом Петро Котін заявляє, що Росія почала процес підключення захопленої Запорізької атомної станції до своєї енергосистеми.

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00:31 - 10 серпня

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що російські окупанти не мають системи ППО на правому березі на південному напрямку.

Про це Арестович сказав в ефірі Фейгін LIVE.

За його словами, росіяни задумали стратегічну оборону Півдня, бо це для них найбільш вразливе місце.

– Взяття Мелітополя – завалиться все: оборона Херсона, оборона Криму та оборона Маріуполя. Це катастрофа всього, всього, що тільки є. Цієї війни, всього путінського режиму, – вважає Арестович.

За його словами, росіяни бояться цієї катастрофи як вогню, тож стають там в оборону.

На питання Фейгіна, чи є у загарбників достатньо коштів та сил для оборони, Арестович зазначив, що активно горять склади.

– Протирадарними ракетами на правому березі винесли все ППО. Якщо зараз почнуть гасити війська радіотехнічної розвідки, то буде зовсім весело, — зазначає радник голови ОПУ.

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00:30 - 10 серпня

Російські ЗМІ показали перші відеокадри із селища Новофедорівка, де сьогодні вдень сталися потужні вибухи на військовому аеродромі Саки.

Про це повідомляють у соцмережах.

На дуже коротенькому відео можна побачити вщент спалений літак окупантів Су-24.

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