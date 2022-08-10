Вибухи на авіабазі РФ у Криму та обстріли Дніпра: що відбувається на 168-й день війни (онлайн)

На території російської авіабази в Новофедорівці, що в анексованому Криму, пролунала серія потужних вибухів. Відомо про загибель щонайменше одного і поранення 9 цивільних.

Росія назвала причиною вибухів випадкову “детонацію боєприпасів”. Американське видання The New York Times з посиланням на неназваного українського посадовця пише, що російська база в Криму була атакована Збройними силами України зі зброї “виключного українського виробництва”. Українська влада не взяла на себе відповідальність за інцидент в Новофедорівці, але й прямо не заперечила причетність до нього.

У російській державній компанії Транснафта заявили, що з 4 серпня зупинено прокачування російської нафти гілкою нафтопроводу Дружба через Україну в Угорщину, Чехію та Словаччину.

Голова української енергогенеруючої компанії Енергоатом Петро Котін заявляє, що Росія почала процес підключення захопленої Запорізької атомної станції до своєї енергосистеми.