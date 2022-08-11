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Факти / Україна
Ілля Нежигай |
Удари ЗСУ по мосту Каховської ГЕС та російські обстріли Дніпропетровщини: що відбувається на 169-й день війни (онлайн)

Удари ЗСУ по мосту Каховської ГЕС та російські обстріли Дніпропетровщини: що відбувається на 169-й день війни (онлайн)

Українські військові повідомили, що знову вдарили по мосту Каховської ГЕС, після чого він став “непридатним” до використання.

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00:14 - 11 серпня

У Донецьку стався витік аміаку в Калінінському районі міста.

Про це повідомляють підконтрольні ЗМІ окупаційної “влади” Донецька.

Перед цим з’являлися повідомлення про вибухи на одному із пивзаводів Донецька. Місцеві писали про потужні вибухи та масштабну пожежу, яку видно з багатьох районів міста в районі місцевого пивзаводу.

Зона ураження у разі витоку аміаку становить 2 км.

При цьому в донецьких Telegram каналах пишуть, що запаху аміаку немає, однак у деяких районах, за повідомленнями місцевих жителів, є хмільний запах.

Наразі немає офіційної інформації про ситуацію у Донецьку.

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