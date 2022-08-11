Удари ЗСУ по мосту Каховської ГЕС та російські обстріли Дніпропетровщини: що відбувається на 169-й день війни (онлайн)

Українські військові повідомили, що знову вдарили по мосту Каховської ГЕС, після чого він став “непридатним” до використання.

Велика Британія подвоює кількість реактивних систем залпового вогню, які надсилає в Україну. Тепер їх буде 6 – вони такі ж далекобійні як американські HIMARS.

У Бахмуті через обстріли загинуло 7 людей, 6 – поранених. Ще 11 людей загинули внаслідок нічних ударів росіян по Дніпропетровщині.

До Києва доставили ще 16 загиблих захисників Маріуполя.

Україні відтермінували борги до 2024 року.

Група семи (G7) закликала Росію негайно повернути Україні повний контроль над ЗАЕС.

Ще трьох бойовиків “ДНР” засудили в Україні до 15 років в’язниці.