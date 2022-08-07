Російські судилища над полоненими поза законами: Юсов про “суд” над українцями у Маріуполі

Серпень, 06 в 22:01

У вересні російські військові хочуть влаштувати показовий “суд” над українськими захисниками у Маріуполі. Це буде гра на зазомбовану російську публіку, заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони та член координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов.

– Зрозуміло, що незаконні суди та судилища на території РФ чи на території “республік” не є дороговказом легітимним ні для нас, ні для всього світу. Українці, захисники Азовсталі та Маріуполя, і всі полонені, які перебувають на території РФ чи на тимчасово окупованих територіях, – це герої. За них буде боротьба. Вони мають повернутися додому, – вважає представник ГУР Міноборони.

Юсов наголосив, що Росія намагається морально тиснути на українських бійців, їхніх членів родини та друзів, щоб якомога сильніше залякати.

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За його словами, Кремль здійснює гру на зазомбовану російську публіку, однак Україна все одно захищатиме свої території та боротиметься за повернення наших захисників додому.