Серпень, 11 в 21:58

Потенційні загрози на Запорізькій АЕС існують, оскільки станція перебуває під контролем окупаційних військ Російської Федерації.

Про це в ефірі 24 каналу розповів секретар РНБО Олексій Данілов.

– Потенційна загроза стосовно Запорізької АЕС існує. На превеликий жаль, там по сьогодні знаходяться терористи Російської Федерації, які захопили цей об’єкт, який є дуже небезпечним з точки зору багатьох питань. Якщо надалі так буде продовжуватися, то те, що відбувалося в Чорнобилі, може бути маленькими квіточками у порівнянні з тим, що може відбутися на Запорізький АЕС, – сказав він.

За його словами, усі спроби України змусити російських військових відійти зі станції не мають ніякої реакції.

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– Інституції, які мали б цим займатися – МАГАТЕ, ООН тощо – вони тільки спокійно спостерігають за цим, – сказав Данілов.

Він повторив слова президента Зеленського, який казав, що якщо на ЗАЕС станеться якась ситуація, що повʼязана з витоком ядерних відходів тощо, то це буде розцінюватись як ядерна атака на Україну.

– Там є пошкодження. Станом на сьогодні ми не бачимо, щоб вони були загрозливими. Проте що буде післязавтра? Цей обʼєкт дуже критично важливий з точки зору всіх процесів. Те, що там відбувається, якщо піде якась ланцюгова реакція, якщо піде не за планом, – буде небезпека не тільки для нашої країни, а також для інших, – розповів секретар РНБО.

Олексій Данілов нагадав, що під час катастрофи на Чорнобильській АЕС, повітря від атомної станції поширилось на сусідні країни й покривало частину Європи.

Нагадаємо, 11 серпня генсек ООН Антоніу Гутерреш закликав до негайного припинення військових дій поблизу ЗАЕС та виведення військ з території станції. Згодом Сполучені Штати підтримали заклик про створення демілітаризованої зони навколо Запорізької АЕС.

Перед цим президент Володимир Зеленський попередив, що Росія може спровокувати найстрашнішу у світі ядерну аварію, навіть більшу за Чорнобиль.