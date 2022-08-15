Серпень, 15 в 20:00

Росія на українські державні свята 23 та 24 серпня готує провокації у вигляді групових ракетних ударів по всій Україні.

З таким припущенням виступив військовий експерт Олег Жданов в інтерв’ю YouTube каналу Politeka.

Його запитали, чи Росія планує якісь провокації на 23 серпня, коли відзначається День Державного Прапора України, і на 24 серпня – у День Незалежності України.

Зараз дивляться

– Я не сумніваюся, що постараються скористатися (цією датою, – Ред.). Завжди на якісь значущі свята – і великі релігійні, і великі державні – Російська Федерація готувала провокацію. Я думаю, що тут (на 23-24 серпня, – Ред.) можливе завдання групових ракетних ударів по всій території України. Ймовірно, вони це і готують, – пояснив експерт.

Олег Жданов вважає, що Росія сьогодні не має інших варіантів для створення провокацій, оскільки істотно змінити ситуацію на фронті окупанти можливості не мають.

– Найближчого тижня змінити ситуацію (на фронті, – Ред.) неможливо. Авіація боїться залітати, і вони (Росія – Ред.) втратили дуже великий відсоток (повітряних сил РФ – Ред.), а якість льотчиків вкрай низька. Тим більше, що вони останні два тижні не використовують літаки Ту-95 та Ту-160 для завдання ударів високоточними ракетами повітря-земля, – зазначив експерт.

За його словами, тактична авіація ворога не зможе залетіти на територію України, тому Росія, окрім ракетних ударів, практично не має альтернатив для терору.

Враховуючи ймовірну підготовку Росією провокацій проти України на державні свята, Олег Жданов також іронічно прокоментував вибухи у білоруській Зябрівці, де у РФ розташоване зосередження техніки.

– Можливо, з цієї причини в Зябрівці вісім разів і вибухнув танк… За офіційною версією білорусів, у них там танк вибухнув, але “хлопків” було вісім. Можна припустити, що танк вибухнув вісім разів. А там (у Зябрівці, – Ред.) було величезне зосередження комплексів С-300 та С-400, які мають можливість робити пуски по наземних цілях від 100 до 200 км, – пояснив Жданов.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов розповів, чого чекати від росіян на День Незалежності.