Серпень, 19 в 19:00

Визнання Росії країною – спонсором тероризму матиме три ключові наслідки, і це не лише нові санкції.

Про деталі розповів ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін в інтерв’ю Суспільному, яке транслювалося в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

Він нагадав, що Литва та Латвія вже визнали РФ терористичною державою. Однак ключовим є рішення Сполучених Штатів, яке могло б стати надзвичайно важливим кроком.

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Першим його наслідком буде спрощене запровадження нових антиросійських санкцій.

– Якщо в Литві, Латвії наші друзі це роблять, це круто. Але це символ. Якщо це роблять американці та запроваджують статус або країна-терорист, або країна – спонсор тероризму, нові санкції проходять набагато простіше та краще в будь-якому Конгресі й Сенаті, – зазначив Клімкін.

Другим наслідком стане відповідальність для тих країн, які все ще співпрацюють із РФ. Наприклад, Індія досі купує російську нафту зі знижкою. А якби Росію визнали країною-терористом, під санкції потрапили б ті індійські компанії, які це роблять.

– Зараз американці намагаються перебити спроби обходу санкцій через Китай… А тоді це буде системно. Зачистять усіх, хто співпрацює з Росією в певних сферах, – пояснив Клімкін.

І третій наслідок: статус країни терориста для РФ значно спростив би вилучення її заморожених активів по всьому світу на відбудову України.

– Щоб використати їх на наше відновлення, їх потрібно конфіскувати. Для того потрібні рішення судів. У кого забирають гроші? В злочинців. Тому ці гроші потрібно криміналізувати. Якщо є рішення про країну-терориста – уявляєте, наскільки будуть простішими рішення національних судів?.. Це буде в десятки разів простіше, – наголосив Клімкін.

Коментуючи вагання США в цьому питанні, ексміністр підтвердив, що Вашингтон намагається зберегти якийсь простір для діалогу з РФ.

– Це санкційна ядерна зброя. Все те, що зараз відбувається з боку США, назвемо це “ракетними ударами”… А от рішення про країну-терориста – це санкційна ядерна зброя, це повна конфіскація російських активів або майже повна. Тому США кажуть: ми ж можемо, але одночасно нам потрібні розмови щодо контролю над стратегічними озброєннями. Тому американці використовують і “пряник”, і “батіг”, – заявив Клімкін.

Як відомо, 10 травня Сейм Литви визнав РФ терористичною державою. А 11 серпня Сейм Латвії ухвалив заяву, якою визнав Росію країною – спонсором тероризму.

Водночас США не поспішають здійснювати аналогічний крок. Згідно з повідомленнями американських ЗМІ, в Держдепі США попереджають Конгрес про проблеми, які можуть виникнути у разі ухвалення відповідного рішення.