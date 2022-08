У четвер, 11 серпня, Сейм Латвії ухвалив заяву, якою визнав Росію країною-спонсором тероризму.

Про це поінформували в пресслужбі Сейму. У заяві засуджується військова агресія Росії та повномасштабне вторгнення її військ в Україну, здійснене за підтримки та участі білоруського режиму.

Голова комісії Сейму із закордонних справ Ріхардс Колс зазначив, що РФ протягом багатьох років прямо чи опосередковано підтримувала та фінансувала терористичні режими та організації. Він нагадав, що Москва, зокрема, причетна до постачань зброї режиму Башара Асада в Сирії, отруєння колишнього співробітника військової розвідки РФ Сергія Скрипаля та його доньки у Великій Британії, збиття лайнера MH17 у небі над Донбасом.

У заяві депутати Сейму Латвії:

• Нагадали, що після неспровокованого військового нападу РФ на Україну 24 лютого 2022 року близько 12 млн українців були змушені залишити свої будинки, а понад 5 млн – виїхати з країни.

• Згадали про обстріл драмтеатру в Маріуполі, де під час російських авіаударів загинули сотні мирних людей, про ракетні удари по Одесі та Кременчуку, теракт в Оленівці, під час якого були вбиті українські військовополонені, про тортури, зґвалтування, вбивства, депортацію українців, незаконне масове утримання громадян України в створених окупантами фільтраційних таборах.

• Нагадали про удар по Одеському порту менш ніж через 24 години після того, як у Стамбулі була підписана угода про експорт українського зерна. В Сеймі наголосили, що це є ще одним свідченням неповаги РФ до своїх зобов’язань, міжнародного порядку, а також навмисного поглиблення глобальної продовольчої кризи, яка може спровокувати голод.

Крім того, парламент Латвії закликає держави Євросоюзу негайно призупинити видачу туристичних та в’їзних віз для громадян Росії та Білорусі.

Депутати Сейму висловили свою солідарність з Україною та українським народом.

На рішення парламенту Латвії відреагував керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Він наголосив, що це важливий крок країни-члена Євросоюзу, який має стати прикладом для інших держав ЄС.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба також закликав інші країни наслідувати приклад Латвії.

Grateful to Latvian parliament Saeimas and all of its members for recognizing Russia as a state sponsor of terrorism. A timely move: Russia has long deserved this status with its actions in Ukraine and beyond. Ukraine encourages other states and organizations to follow suit. https://t.co/1lZNfYg7nP

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 11, 2022