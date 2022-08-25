Обстріл залізничного вузла у Чаплине та рекордний пакет допомоги від США: що відбувається на 183-й день війни (онлайн)

Президент США Джо Байден оголосив про новий пакет військової допомоги Україні — $2,98 мільярда. Це дозволить придбати системи протиповітряної оборони, артилерійські системи та боєприпаси, протиракетні безпілотні повітряні системи та радари, щоб Україна могла захищати себе в довгостроковій перспективі.

Росія вдарила по пасажирських вагонах на станції Чаплине. В результаті удару щонайменше 22 загиблих. Ворог також декілька разів атакував селище Чаплине.

Окупанти намагалися штурмувати Піски та Невельське, але зазнали втрат.

Премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон приїхав до Києва з нагоди річниці української незалежності. Він провів зустріч із Володимиром Зеленським.