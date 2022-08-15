Вже топимо другий флот світу: Жданов розповів, коли ЗСУ зможуть ліквідувати ЧФ РФ
Військовий експерт Олег Жданов вважає, що Збройні сили України теоретично можуть потопити військову ескадру ЧФ РФ.
Про це він сказав, відповідаючи на запитання на своєму YouTube-каналі.
За словами Жданова, практичної можливості зробити це у ЗСУ поки що немає, оскільки росіяни тримають свій флот за межами досяжності українських вогневих засобів.
Також не може до російських кораблів близько підібратися наша авіація.
– Сьогодні у нас це комплекс Гарпун із гарантованою дальністю до 300 км та комплекс Нептун із гарантованою дальністю до 200 км. Так ось – вони (росіяни, – Ред.) тримають цю ескадру в нейтральних водах у Чорному морі на віддаленні понад 300 км. А наша авіація не може близько до них підібратися через ворожу систему ППО, яка знаходиться на узбережжі Криму, — розповів Жданов.
За його словами, як тільки у наших збройних сил з’явиться можливість погасити вороже ППО в Криму, наше командування намагатиметься потопити ескадру ЧФ РФ, адже проблему з Чорноморським флотом рано чи пізно доведеться вирішувати.
– Вони нам не дадуть спокою у Чорному морі, поки ми їх там не перетопимо… Причому країна, яка не має флоту, де-факто у нас його немає, топить другий флот світу, – заявляє військовий експерт.
Станом на 15 серпня Україна потопила 15 одиниць флоту РФ.