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Факти / Україна

Вже топимо другий флот світу: Жданов розповів, коли ЗСУ зможуть ліквідувати ЧФ РФ

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
російський корабель
Фото: Depositphotos

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що Збройні сили України теоретично можуть потопити військову ескадру ЧФ РФ.

Про це він сказав, відповідаючи на запитання на своєму YouTube-каналі.

За словами Жданова, практичної можливості зробити це у ЗСУ поки що немає, оскільки росіяни тримають свій флот за межами досяжності українських вогневих засобів.

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Також не може до російських кораблів близько підібратися наша авіація.

– Сьогодні у нас це комплекс Гарпун із гарантованою дальністю до 300 км та комплекс Нептун із гарантованою дальністю до 200 км. Так ось – вони (росіяни, – Ред.) тримають цю ескадру в нейтральних водах у Чорному морі на віддаленні понад 300 км. А наша авіація не може близько до них підібратися через ворожу систему ППО, яка знаходиться на узбережжі Криму, — розповів Жданов.

За його словами, як тільки у наших збройних сил з’явиться можливість погасити вороже ППО в Криму, наше командування намагатиметься потопити ескадру ЧФ РФ, адже проблему з Чорноморським флотом рано чи пізно доведеться вирішувати.

– Вони нам не дадуть спокою у Чорному морі, поки ми їх там не перетопимо… Причому країна, яка не має флоту, де-факто у нас його немає, топить другий флот світу, – заявляє військовий експерт.

Станом на 15 серпня Україна потопила 15 одиниць флоту РФ.

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