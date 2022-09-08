Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Держсекретар США Блінкен прибув з неоголошеним візитом до Києва

Ольга Тетеріна, редакторка стрічки
Підтверджено
Ентоні Блінкен
Фото: Getty Images

Держсекретар США Ентоні Блінкен 8 вересня прилетів до Києва з неанонсованим візитом.

Про це повідомила журналістка BBC Барбара Плетт Ашер.

– Держсекретар США Ентоні Блінкен відвідує Україну у зв’язку з оголошенням США про виділення Києву і його сусідам ще $2,6 млрд на допомогу у сфері безпеки, – зазначила вона.

Цю суму буде виділено на додаток до пакету важкого озброєння, боєприпасів і бронетехніки лише для України вартістю $675 млрд, про який міністр оборони Ллойд Остін оголосив раніше в четвер на конференції в Рамштайні.

Зараз дивляться

Цей пакет включає гаубиці, артилерійські боєприпаси, Humvee, броньовані машини швидкої допомоги, протитанкові системи та інше.

Інформацію підтвердив прессекретар Офісу президента Сергій Нікіфоров. За його словами, Блінкен зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським.

Читайте
США схвалили $2 млрд військових позик для України та її сусідів

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка