Вересень, 08 в 13:24

Держсекретар США Ентоні Блінкен 8 вересня прилетів до Києва з неанонсованим візитом.

Про це повідомила журналістка BBC Барбара Плетт Ашер.

– Держсекретар США Ентоні Блінкен відвідує Україну у зв’язку з оголошенням США про виділення Києву і його сусідам ще $2,6 млрд на допомогу у сфері безпеки, – зазначила вона.

Цю суму буде виділено на додаток до пакету важкого озброєння, боєприпасів і бронетехніки лише для України вартістю $675 млрд, про який міністр оборони Ллойд Остін оголосив раніше в четвер на конференції в Рамштайні.

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Цей пакет включає гаубиці, артилерійські боєприпаси, Humvee, броньовані машини швидкої допомоги, протитанкові системи та інше.

.@SecBlinken is visiting #Ukraine as US announces another $2.6 billion in security assistance for Kyiv and its neighbours #UkraineRussiaCrisis — Barbara Plett Usher (@BBCBarbaraPlett) September 8, 2022

Інформацію підтвердив прессекретар Офісу президента Сергій Нікіфоров. За його словами, Блінкен зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським.