Держсекретар США Блінкен прибув з неоголошеним візитом до Києва
Держсекретар США Ентоні Блінкен 8 вересня прилетів до Києва з неанонсованим візитом.
Про це повідомила журналістка BBC Барбара Плетт Ашер.
– Держсекретар США Ентоні Блінкен відвідує Україну у зв’язку з оголошенням США про виділення Києву і його сусідам ще $2,6 млрд на допомогу у сфері безпеки, – зазначила вона.
Цю суму буде виділено на додаток до пакету важкого озброєння, боєприпасів і бронетехніки лише для України вартістю $675 млрд, про який міністр оборони Ллойд Остін оголосив раніше в четвер на конференції в Рамштайні.
Цей пакет включає гаубиці, артилерійські боєприпаси, Humvee, броньовані машини швидкої допомоги, протитанкові системи та інше.
.@SecBlinken is visiting #Ukraine as US announces another $2.6 billion in security assistance for Kyiv and its neighbours #UkraineRussiaCrisis
— Barbara Plett Usher (@BBCBarbaraPlett) September 8, 2022
Інформацію підтвердив прессекретар Офісу президента Сергій Нікіфоров. За його словами, Блінкен зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським.