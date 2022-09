Держсекретар США Ентоні Блінкен 8 вересня прилетів до Києва з неанонсованим візитом.

Про це повідомила журналістка BBC Барбара Плетт Ашер.

Цю суму буде виділено на додаток до пакету важкого озброєння, боєприпасів і бронетехніки лише для України вартістю $675 млрд, про який міністр оборони Ллойд Остін оголосив раніше в четвер на конференції в Рамштайні.

Цей пакет включає гаубиці, артилерійські боєприпаси, Humvee, броньовані машини швидкої допомоги, протитанкові системи та інше.

.@SecBlinken is visiting #Ukraine as US announces another $2.6 billion in security assistance for Kyiv and its neighbours #UkraineRussiaCrisis

— Barbara Plett Usher (@BBCBarbaraPlett) September 8, 2022