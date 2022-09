Госсекретарь США Энтони Блинкен 8 сентября прилетел в Киев с неанонсированным визитом.

Об этом сообщила журналист BBC Барбара Плетт Ашер.

Эта сумма будет выделена в дополнение к пакету тяжелого вооружения, боеприпасов и бронетехники только для Украины стоимостью $675 млрд, о котором министр обороны Ллойд Остин объявил ранее в четверг на конференции в Рамштайне.

Этот пакет включает в себя гаубицы, артиллерийские боеприпасы, Humvee, бронированные машины скорой помощи, противотанковые системы и прочее.

