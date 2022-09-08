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Факты / Україна

Госсекретарь США Блинкен прибыл с необъявленным визитом в Киев

Ольга Тетеріна, редактор ленты
Подтверждено
Ентоні Блінкен
Фото: Getty Images

Госсекретарь США Энтони Блинкен 8 сентября прилетел в Киев с неанонсированным визитом.

Об этом сообщила журналист BBC Барбара Плетт Ашер.

– Госсекретарь США Энтони Блинкен посещает Украину в связи с объявлением США о выделении Киеву и его соседям еще $2,6 млрд на помощь в сфере безопасности, – отметила она.

Эта сумма будет выделена в дополнение к пакету тяжелого вооружения, боеприпасов и бронетехники только для Украины стоимостью $675 млрд, о котором министр обороны Ллойд Остин объявил ранее в четверг на конференции в Рамштайне.

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Этот пакет включает в себя гаубицы, артиллерийские боеприпасы, Humvee, бронированные машины скорой помощи, противотанковые системы и прочее.

Информацию подтвердил пресс-секретарь Офиса президента Сергей Никифоров. По его словам, Блинкен встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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