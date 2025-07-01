В Україні зросте термін базової військової підготовки: Сирський озвучив деталі
Головнокомандувач Збройних сил генерал Олександр Сирський повідомив про збільшення терміну базової загальної підготовки військових з 49 днів до 51. Додаткові дні виділили на навчання протидії дронам.
Про це він написав на своєму каналі в Telegram, розповідаючи про результати щомісячної службової наради.
Зміни в базовій військовій підготовці
– Дві доби буде додано для навчання військовослужбовців протидії ударним БпЛА противника. Це одна з новацій шостого видання програми БЗВП, робота над яким завершується, – повідомив головнокомандувач.
Крім того, за його словами, буде підсилена психологічна підготовка військовослужбовців для збільшення їхньої бойової готовності.
Напрям підготовки куруватиме новопризначений заступник начальника Генштабу, генерал-майор Ігор Скибюк.
Нагадаємо, що раніше терміни військової підготовки збільшили з 30 днів до 1,5 місяців.
Крім того Сирський підтримав проходження підготовки військових безпосередньо на тилових полігонах бойових підрозділів.
Фото: Дарницька районна державна адміністрація в місті Києві