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Анастасія Гевко, редакторка стрічки
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В Україні зросте термін базової військової підготовки: Сирський озвучив деталі

Військові навчання

Головнокомандувач Збройних сил генерал Олександр Сирський повідомив про збільшення терміну базової загальної підготовки військових з 49 днів до 51. Додаткові дні виділили на навчання протидії дронам.  

Про це він написав на своєму каналі в Telegram, розповідаючи про результати щомісячної службової наради. 

Зміни в базовій військовій підготовці

– Дві доби буде додано для навчання військовослужбовців протидії ударним БпЛА противника. Це одна з новацій шостого видання програми БЗВП, робота над яким завершується, – повідомив головнокомандувач. 

Крім того, за його словами, буде підсилена психологічна підготовка військовослужбовців для збільшення їхньої бойової готовності.

Зараз дивляться

Напрям підготовки куруватиме новопризначений заступник начальника Генштабу, генерал-майор Ігор Скибюк. 

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Нагадаємо, що раніше терміни військової підготовки збільшили з 30 днів до 1,5 місяців.

Крім того Сирський підтримав проходження підготовки військових безпосередньо на тилових полігонах бойових підрозділів.

Фото: Дарницька районна державна адміністрація в місті Києві

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