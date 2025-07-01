В Україні зросте термін базової військової підготовки: Сирський озвучив деталі

Головнокомандувач Збройних сил генерал Олександр Сирський повідомив про збільшення терміну базової загальної підготовки військових з 49 днів до 51. Додаткові дні виділили на навчання протидії дронам.

Про це він написав на своєму каналі в Telegram, розповідаючи про результати щомісячної службової наради.

Зміни в базовій військовій підготовці

– Дві доби буде додано для навчання військовослужбовців протидії ударним БпЛА противника. Це одна з новацій шостого видання програми БЗВП, робота над яким завершується, – повідомив головнокомандувач.

Крім того, за його словами, буде підсилена психологічна підготовка військовослужбовців для збільшення їхньої бойової готовності.

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Напрям підготовки куруватиме новопризначений заступник начальника Генштабу, генерал-майор Ігор Скибюк.

Нагадаємо, що раніше терміни військової підготовки збільшили з 30 днів до 1,5 місяців.

Крім того Сирський підтримав проходження підготовки військових безпосередньо на тилових полігонах бойових підрозділів.

Фото: Дарницька районна державна адміністрація в місті Києві

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